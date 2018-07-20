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(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). В начале августа изменится расписание пригородных поездов сообщением Канаш — Казань — Канаш, сообщает пресс-служба мэрии. Новый график движения электричек будет действовать до 8 сентября.
Так, с 6 августа по 7 сентября будут действовать следующие изменения: поезд № 6358 отправится из Канаша в 14:49, прибудет в Казань в 18:02; поезд № 6101 поедет со станции Казань в 14:49, прибудет в Канаш в 17:49; поезд № 6360 отправится из Канаша в 17:53, прибудет в Казань в 21:00; поезд № 6357 отправится из Казани в 17:44, прибудет в 21:19.
С 7 августа по 8 сентября поменяется расписание следующих электричек: поезд № 6351 отправится из Казани в 03:19, прибудет в Канаш в 06:18; поезд № 6352 отправится из Канаша в 04:36, прибудет на станцию Казань в 07:41; поезд № 6102 отправится из Канаша в 08:16, прибытие в Казань в 11:17; поезд № 6353 отправится из Казани в 08:00, прибудет в Канаш в 10:58.
Уточнить расписание движения пригородных поездов можно получить в любое время по телефону 8-937-625-04-33.
Пресс-служба мэрии также предупреждает, что из-за капитального ремонта путей на перегоне Арск — Куркачи в августе и сентябре изменится график движения ряда поездов, следующих из Казани.
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