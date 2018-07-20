Чемпион мира Меньков стал победителем ЧР по легкой атлетике в Казани

В секторе для прыжков в длину Александр Меньков показал результат 8.03 метра.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Чемпион мира по легкой атлетике в прыжках в длину Александр Меньков выиграл национальное первенство, которое проходит с 19 по 22 июля в Казани. Он показал результат 8.03 метра.

Меньков завоевал золотую медаль чемпионата страны в четвертой попытке, а шестую прыгал уже в ранге победителя турнира. Спортсмен становился победителем чемпионата России в 2013 году, выигрывал европейское первенство в помещении, а также трижды побеждал в командном чемпионате Европы.

Второе место на чемпионате России в Казани завоевал Павел Шалин (7.97 м), на третьей позиции расположился Денис Богданов (7.81 м).