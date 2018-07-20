Меркель одобрила встречу Путина и Трампа

Канцлер Германии считает, что проведение переговоров в целом имеет положительный эффект.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала встречу американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщает RT со ссылкой на Deutsche Welle.

«Всегда, когда ведутся переговоры, это хорошо для всех», — приводит агентство слова Меркель на ежегодной летней пресс-конференции.

Ранее федеральный канцлер ФРГ рассказала, что ей есть, чем ответить на критику Президента США.

Дональд Трамп и Владимир Путин провели третью встречу в Хельсинки 16 июля. Во время саммита лидеры общались с глазу на глаз в присутствии одних лишь переводчиков около двух часов. В целом переговоры в Хельсинки продлились более четырех часов.

Президент России назвал «действительно очень содержательным» разговор со своим американским коллегой.