Трагедия произошла на озере Тейбл-Рок в штате Миссури.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Жертвами крушения охотничьей лодки в США стали 11 человек, сообщает RT.

По меньшей мере 11 человек погибли в результате кораблекрушения на озере Тейбл-Рок в американском штате Миссури.

В американском штате Миссури на озере Тейбл-Рок произошло кораблекрушение охотничьей лодки. В результате трагедии погибли 11 человек. Еще семерых пострадавших доставили в больницу.

По предварительным данным, причиной ЧП мог стать сильный ветер.