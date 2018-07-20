Муфтий: Мечети можно назвать единственным местом неограниченного использования татарского языка

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Фото: Салават Камалетдинов
(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Гульнар Гарифуллина). В рамках ситуации, возникшей в России в области образования, мечети Татарстана, исламские образовательные центры остались, можно сказать, единственным местом неограниченного использования татарского языка. Об этом заявил председатель Духовного управления мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин на пленарном заседании IX всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная жизнь и религия», который сегодня проходит в «Корстоне».
«В рамках ситуации, возникшей в России в области этнонационального образования, мечети Татарстана, исламские образовательные центры остались, можно сказать, единственным местом всестороннего неограниченного использования и популяризации татарского языка. Имам, доктор, таксист, хоккеист, бизнесмен — неважно, кто это и где он. Каждый должен ежедневно популяризировать свою религию, культуру, традиции и язык. Если мы хотим сохраниться как нация и не хотим исчезнуть через 200 лет, как писал Гаяз Исхаки, у нас нет другого пути. Ислам — это в первую очередь религия движения, а не теории», — считает муфтий.
Он призвал участников форума к действиям. «Лишь движение приводит к поставленной цели. Мы можем много лет повторять „сахар“, но от этого во рту сладко не станет. Если мы, мусульмане, не будем стараться сами, приложив наши усилия, никто за нас наши дела не сделает. Не коренные изменения, а в каждом деле важны движение вперед, качественное развитие и действие. Наш пророк Мухаммад салляллаху-алейхи-вассяллям сказал: „Самое одобряемое Всевышним Аллахом дело — пусть и маленькое, но постоянное действие“. Хочу привести один пример. Мы давно работаем в направлении мусульманского телевидения. Охватили Республику Татарстан, а несколько дней назад произошло замечательное событие: наше телевидение „Хозур ТВ“ появилось также и в сетке вещания Республики Башкортостан. Это — один из примеров движения вперед!» — сказал муфтий Татарстана.
Камиль хазрат отметил, что школа татарского богословия является одной из самых древних и опытных не только в России, но и во всем исламском мире. «Президент России Владимир Владимирович Путин во время нашей последней встречи это подтвердил, он сказал, что мысли дореволюционных мусульманских богословов высоко ценились, и что они были очень уважаемыми людьми», — сказал муфтий.
Камиль Самигуллин также напомнил, что в 2018 году исполняется 200 лет со дня рождения Шигабутдина хазрата Марджани. Муфтий подчеркнул, что все классическое татарское богословие построено на ханафитско-матуридистском наследии. «Выдающийся татарский мусульманский ученый Мухаммад Мурад Рамзи аль-Казани в 1908 году написал: «татарские имамы всегда были суннитами, в мышлении — матуридитами и в действиях были ханафитами, и среди них не было распространителей бидаа (нововведений в исламе — Ред.)», — сказал Камиль Самигуллин.
Муфтий Татарстана, подчеркнув, что татарский язык могут сохранить только сами татары, независимо от профессии и рода деятельности, завершил свое выступление словами: «Лишь на родном языке мы можем быть полностью искренними с самими собой, и самое главное — со Всевышним Аллахом».
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