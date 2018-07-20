Мультикарта» ВТБ с опцией «Коллекция» получила награду Frank RG

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). «Мультикарта» ВТБ стала победителем премии Frank RG Banking Reward Award 2018 в номинации «Звезда Frank RG Reward — программа высшего класса». Награда присуждена агентством Frank Research Group — ведущей исследовательской компанией в области анализа конкурентной среды российского рынка финансовых услуг.
Используя «Мультикарту» c опцией «Коллекция», можно возвращать за покупки до 15 процентов бонусами. На них можно приобрести более 25 тыс. товаров из каталога банка: авиабилеты, билеты в кино, сертификаты на подарки, цветы и многое другое. За покупки по карте у партнеров клиентам доступны скидки до 30 процентов.
ВТБ начал выпуск «Мультикарты» в июле 2017 года. Она позволяет владельцам самостоятельно подобрать любую программу лояльности: накопление бонусов, миль или выплату cash-back. Также предусмотрена возможность увеличить процентную ставку по накопительному счету на 0,5-1,5 п.п. При желании бонусную составляющую можно изменить. С момента запуска продукта банком выпущено более 2,4 млн таких карт.
Владельцам «Мультикарты» также доступны бесплатные онлайн-платежи, переводы с карты на карту, снятие наличных в банкоматах любых банков России. Для бескомиссионного обслуживания по карте клиентам достаточно выполнить всего одно требование — совершить по ней покупки на общую сумму от 5 тыс. рублей в месяц. Максимальный процент на остаток средств на счете — до 6 процентов годовых.
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