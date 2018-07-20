Трамп обвинил Евросоюз и Китай в манипуляциях с валютами

Штатам следует вернуть все, что они потеряли из-за торговых сделок других стран, уверен американский лидер.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп обвинил Евросоюз и Китай в манипулировании своими валютами, сообщает RT.

«Китай, страны ЕС и остальные манипулируют своими валютами, сохраняя низкие процентные ставки, а Соединенные Штаты поднимают ставку, в то время как доллар становится все сильнее с каждым днем, что лишает нас конкурентных преимуществ», — написал Президент США на своей странице в Twitter.

По словам Трампа, США «не должны наказываться за то, что работают так хорошо».

Кроме того, Соединенным Штатам нужно вернуть все, что они потеряли из-за торговых сделок и валютных манипуляций других стран, отметил американский лидер.