Трамп обвинил Евросоюз и Китай в манипуляциях с валютами

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(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп обвинил Евросоюз и Китай в манипулировании своими валютами, сообщает RT.
«Китай, страны ЕС и остальные манипулируют своими валютами, сохраняя низкие процентные ставки, а Соединенные Штаты поднимают ставку, в то время как доллар становится все сильнее с каждым днем, что лишает нас конкурентных преимуществ», — написал Президент США на своей странице в Twitter.
По словам Трампа, США «не должны наказываться за то, что работают так хорошо».
Кроме того, Соединенным Штатам нужно вернуть все, что они потеряли из-за торговых сделок и валютных манипуляций других стран, отметил американский лидер.
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