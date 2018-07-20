Капитальный ремонт в Елабуге начнутся позже обычного

(Елабуга, 20 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В этом году капремонт жилых домов в Елабуге начнется лишь 23 июля, намного позже, чем в прошлые годы. Сегодня определены адреса и подрядные организации, которые будут обновлять дома, сообщили в Департаменте ЖКХ и строительства.
Всего в этом году капитальный ремонт проведут в 22 домах Елабуги. Работы включают ремонт крыш, инженерных сетей, фасадов, замена лифта.
По словам первого заместителя директора Департамента ЖКХ и строительства Ольги Михайловой, начало ремонтных работ связано с проведением электронного аукциона. «Сметная документация по капитальному ремонту 22 домов прошла государственную экспертизу. 2 июля прошел электронный аукцион по отбору генподрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ», – разъяснила она.
На ремонт отводится всего 2 месяца – до 20 сентября все работы должны завершиться.
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