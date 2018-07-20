В Житомирской области столкнулись автобус и грузовик.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Жертвами страшной аварии на Украине стали 11 человек, сообщает RT.

Смертельная авария произошла сегодня утром в Житомирской области недалеко от села Глубочинцы. Там столкнулись пассажирский автобус и фура.

Жертвами аварии стали 11 человек. Еще десять пострадавших были доставлены в больницы.