Главное
Рустам Минниханов наградил Хакима Биктеева орденом «Дуслык»

Татар-информ

20 июля 2018, 16:55

В мире

Жертвами страшной аварии на Украине стали 11 человек

Рекомендуем

В Житомирской области столкнулись автобус и грузовик.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Жертвами страшной аварии на Украине стали 11 человек, сообщает RT.

Смертельная авария произошла сегодня утром в Житомирской области недалеко от села Глубочинцы. Там столкнулись пассажирский автобус и фура.

Жертвами аварии стали 11 человек. Еще десять пострадавших были доставлены в больницы. 

Реклама

Следующая новость

В американском штате Висконсин фура протаранила школьный автобус
Новости дня
17:32
В Менделеевске состоялась спартакиада среди людей с ограниченными возможностями

Многие из участников состязания уверены, что активный образ жизни важен для людей с ограниченными возможностями здоровья.

17:30
Трамп обвинил Евросоюз и Китай в манипуляциях с валютами
17:14
Вертолеты Ми-8МТВ-5 производства КВЗ досрочно передали Минобороны РФ
17:06
Скончался столетний сценарист фильмов Акиры Куросавы
17:00
Муфтий: Мечети можно назвать единственным местом неограниченного использования татарского языка

По словам Камиля Самигуллина, каждый должен ежедневно популяризировать свою религию, культуру, традиции и язык.

16:55
Владелец «Порше» избил полицейских за эвакуацию его авто
16:45
Путин сообщил, что ему не нравится повышение пенсионного возраста

Глава государства пообещал, что оценит все мнения о пенсионном возрасте, за исключением тех, кто захочет делать себе на этом рекламу.

16:44
Меркель: На критику Трампа я отвечаю своими аргументами
16:38
В 2018 году свыше трех млрд рублей уйдет на ремонт поликлиник Татарстана

До конца 2018 году будут отремонтированы 114 учреждений здравоохранения республики.

16:30
Военный эксперт назвал смешным желание Украины заминировать Азовское море
16:20
Рустам Минниханов наградил Хакима Биктеева орденом «Дуслык»

Основателю калининградской мусульманской общины вручили орден на форуме татарских религиозных деятелей в Казани.

16:20
ВТБ Пенсионный фонд: Количество взносов на негосударственную пенсию увеличилось в два раза
16:16
Наиль Магдеев объяснил возврат земель компанией «Домкор» системной ревизионной работой

Автограду были возвращены шесть участков площадью 3,2 га, стоимость которых составляет 150 млн рублей.

16:11
Приволжский райсуд Казани отправил экс-главу «Спурт Банка» под домашний арест

Адвокат подсудимой согласился с решением суда о домашнем аресте подопечной.

16:10
Шаймиев: «Чтобы кто попало не делал ревизию нашей религии, при академии должен быть ученый совет»

Историческую землю Великого Булгара надо использовать в воспитании детей, сказал Государственный советник Татарстана.

16:00
Мультикарта» ВТБ с опцией «Коллекция» получила награду Frank RG
16:00
Владыка Феофан: «Запад сошел с ума — они поставили себе целью вытеснить религию на обочину жизни»

Митрополит высказал свое отношение к однополым бракам.

15:51
Салават Фатхутдинов: «Если журналист может „повалить“ одним своим словом, то это сильный человек»

В ИА «Татар-информ» прошла пресс-конференция, посвященная традиционным концертам популярного исполнителя.

15:42
Прокуратура Москвы начала проверять «Натали Турс»
15:40
Капремонт социальных объектов Татарстана в 2018 году обойдется в 8 млрд рублей

В смету Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ вошли объекты по десяти республиканским программам.

15:40
МИД России выразил решительный протест послу Греции в Москве
15:32
Марат Садыков: «Россия стала первой страной-хозяйкой ЧМ, где не было проблем с медслужбами»

За безупречную работу Татарстан отблагодарил 270 медицинских работников на церемонии в учебном центре при РКБ.

15:28
25 июля в казанском поселке Вознесенское отключат воду
15:17
На трассе Казань – Ульяновск сгорела «ГАЗель»

Видеозапись с горящим грузовиком разместили очевидцы инцидента на страницах в соцсетях.

15:14
Источник: Бабич уедет из ПФО в Беларусь
События