11-летний мальчик нашел признание за рубежом после провала на шоу «Голос. Дети»

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). 11-летний оперный певец Ярослав Якубчук из Москвы прошел слепые прослушивания в британской версии программы «Голос. Дети», пишет «Лента.Ру».



Ранее Ярослав принял участие в российском детском «Голосе», но потерпел фиаско. Его номер даже не включили в эфир передачи.



В Великобритании 11-летний Якубчук спел арию Nessun dorma («Пусть никто не спит») из оперы Пуччини «Турандот». Кресло к юному россиянину практически сразу развернул will.i.am, чуть позднее на «красную кнопку» нажали актриса Пикси Лотт и музыкант Дэнни Джонс.



Мальчик выбрал в наставники will.i.am и прошел в полуфинал, исполнив с двумя другими юными певцами популярную песню Bring Me To Life группы Evanescence.



Ярослав Якубчук участвовал в российской версии в марте 2017 года. На своем YouTube-канале он опубликовал ролик c записи российского шоу и написал, что никто из судей к нему не повернулся, а выступление не включили в эфир.