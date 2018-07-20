11-летний мальчик нашел признание за рубежом после провала на шоу «Голос. Дети»

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). 11-летний оперный певец Ярослав Якубчук из Москвы прошел слепые прослушивания в британской версии программы «Голос. Дети», пишет «Лента.Ру».
Ранее Ярослав принял участие в российском детском «Голосе», но потерпел фиаско. Его номер даже не включили в эфир передачи.
В Великобритании 11-летний Якубчук спел арию Nessun dorma («Пусть никто не спит») из оперы Пуччини «Турандот». Кресло к юному россиянину практически сразу развернул will.i.am, чуть позднее на «красную кнопку» нажали актриса Пикси Лотт и музыкант Дэнни Джонс.
Мальчик выбрал в наставники will.i.am и прошел в полуфинал, исполнив с двумя другими юными певцами популярную песню Bring Me To Life группы Evanescence.
Ярослав Якубчук участвовал в российской версии в марте 2017 года. На своем YouTube-канале он опубликовал ролик c записи российского шоу и написал, что никто из судей к нему не повернулся, а выступление не включили в эфир.
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