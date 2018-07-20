Инцидент произошел накануне днем на западе столицы.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Владелец «Порше» избил полицейских за эвакуацию его авто, сообщает газета «Известия».

Неприятный инцидент произошел накануне на западе Москвы. 38-летний москвич за рулем внедорожника «Порше Кайен» перекрыл выезд из автоцентра, отказывался выходить из машины и препятствовал эвакуации его авто.

Когда полицейские попытались его задержать, мужчина несколько раз ударил их по голове и в грудь.

После нападения стражи порядка обратились за помощью в больницу. Медики диагностировали у потерпевших множественные ушибы.

