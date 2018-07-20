В Нурлатском районе открылся многофункциональный центр

Рекомендуем
(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Сегодня в селе Салдакаево Нурлатского района торжественно открыли многофункциональный центр, пишет газета «Дружба».
Строительство центра стало возможным благодаря республиканской программе «Строительство сельских клубов» и партийного проекта «Культура малой родины». В открытии приняли участие руководитель исполкома Нурлатского района Алмаз Ахметшин, депутат Нурлатского района от Якушкинского сельского поселения Дамир Ишкинеев и другие.
До торжественной части гости прошли к обновленному памятнику воинам-землякам, возложили цветы. Алмаз Ахметшин в приветственном слове отметил, что в Нурлатском районе на селе проживает более 25 тысяч человек. Главная задача для руководителей сделать так, чтобы жизнь сельчан была приближена к городским условиям: чтобы была работа, школа и место, где есть возможность активно провести время, заниматься спортом.
После речи глава исполкома вручил Благодарственные письма мастеру бригады отделочников за добросовестный труд и личный вклад в строительство сельского Дома культуры.
МФЦ рассчитан на 50 мест, включает библиотеку, есть гримерная комната.
В этот же день местные жители отметили День села. Почетные гости стали первыми зрителями нового клуба, на сцене которого выступили самодеятельные артисты района.
Следующая новость
Частные инвестиции покрывают часть расходов на содержание казанских спортобъектов.
Прославленные спортсмены пополнили свою копилку наград победами на чемпионате страны в столице Татарстана.
Посредством Интернета владыка планирует наладить регулярное общение с верующими.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.
Президент Татарстана отметил, что во время ЧМ-2018 реализовано пива на 89 млн рублей, при этом «никаких проблем не было».
Бронзовый призер лондонской Олимпиады прокомментировала победу на чемпионате России по легкой атлетике в Казани.
Женщина реализовывала льготные билеты по завышенной цене.
Денежная прибыль от реализации сельхозпродукции составила 39,9 млрд рублей, что составляет 99 процентов от прошлогоднего уровня.
Президент Татарстана озвучил главе российского государства итоги проведения матчей мундиаля в республике.
К середине июля 2018 года в республике ввели в эксплуатацию почти 1,28 млн кв. м жилья.
Ближайшие три года осужденные проведут в колонии общего режима.
Спортсменка стала лучшей в беге на 800 метров с результатом 2:00,80 минуты.
Спортсмен подчеркнул, что еще надеется получить допуск от IAAF и выступить на чемпионате Европы в Берлине.
Чемпион мира по прыжкам в длину прокомментировал победу в национальном первенстве в Казани.
В секторе для прыжков в длину Александр Меньков показал результат 8.03 метра.
Для сельчан открытие центра стало долгожданным событием.
Многие из участников состязания уверены, что активный образ жизни важен для людей с ограниченными возможностями здоровья.