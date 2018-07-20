В Нурлатском районе открылся многофункциональный центр

Для сельчан открытие центра стало долгожданным событием.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Сегодня в селе Салдакаево Нурлатского района торжественно открыли многофункциональный центр, пишет газета «Дружба».

Строительство центра стало возможным благодаря республиканской программе «Строительство сельских клубов» и партийного проекта «Культура малой родины». В открытии приняли участие руководитель исполкома Нурлатского района Алмаз Ахметшин, депутат Нурлатского района от Якушкинского сельского поселения Дамир Ишкинеев и другие.

До торжественной части гости прошли к обновленному памятнику воинам-землякам, возложили цветы. Алмаз Ахметшин в приветственном слове отметил, что в Нурлатском районе на селе проживает более 25 тысяч человек. Главная задача для руководителей сделать так, чтобы жизнь сельчан была приближена к городским условиям: чтобы была работа, школа и место, где есть возможность активно провести время, заниматься спортом.

После речи глава исполкома вручил Благодарственные письма мастеру бригады отделочников за добросовестный труд и личный вклад в строительство сельского Дома культуры.

МФЦ рассчитан на 50 мест, включает библиотеку, есть гримерная комната.

В этот же день местные жители отметили День села. Почетные гости стали первыми зрителями нового клуба, на сцене которого выступили самодеятельные артисты района.