Рустам Минниханов наградил Хакима Биктеева орденом «Дуслык»

Основателю калининградской мусульманской общины вручили орден на форуме татарских религиозных деятелей в Казани.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил основателю мусульманской общины Калининграда Хакиму Биктееву орден «Дуслык» («Дружбы»), сообщает пресс-служба ДУМ РФ.

Награждение прошло в рамках работы IX Всероссийского форума татарских религиозных деятелей — «Национальная самобытность и религия», приуроченного к 200-летию со дня рождения Шигабутдина Марджани.

Хаким Биктеев отметил большой вклад первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева, действующего Президента Татарстана Рустама Минниханова и муфтия Равиля Гайнутдина в сохранение татарского языка и татарского культурного наследия.

Хаким Биктеев родился 27 марта 1925 года в Мордовии. Участвовал в Великой Отечественной войне, является героем штурма Кенигсберга. Имеет многочисленные боевые награды.

С 1945 года живет в Калининграде. В 2011 году получил медаль «За заслуги перед Калининградской областью».

Указом лидера российских мусульман председателя ДУМ РФ и Совета муфтиев России шейха Равиля Гайнутдина награжден орденом почета «Аль-Фахр» I степени за беззаветное служение мусульманской умме Калининграда. Биктееву посвящен документальный фильм «Боль войны», созданный творческой киногруппой ДУМ РФ.