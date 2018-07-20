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Татар-информ

20 июля 2018, 16:10

Общество

Шаймиев: «Чтобы кто попало не делал ревизию нашей религии, при академии должен быть ученый совет»

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Фото: Салават Камалетдинов


Историческую землю Великого Булгара надо использовать в воспитании детей, сказал Государственный советник Татарстана.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Гульнар Гарифуллина). Какие бы сложные вопросы ни возникали, ученые Булгарской исламской академии должны высказать свое мнение по этому поводу, ответить на эти вопросы. Об этом заявил Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев на пленарном заседании IX всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная жизнь и религия», который сегодня проходит в «Корстоне».

Государственный советник заявил, что остался доволен выступлениями на пленарном заседании. «Раньше было понятие „открытый урок“. Сегодня здесь был настоящий открытый урок. Открытые, ясные мысли приятны душе. Поднималось довольно много волнующих вопросов. Есть также проблемы, связанные с политикой, которая ведется по всей стране».

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Минтимер Шаймиев сказал, что возлагает большие надежды на впервые возникшую в истории России Булгарскую исламскую академию. «Уже в течение года ведется образовательная работа. Количество вопросов, требующих решения, с каждым днем становится только больше. Чтобы кто попало не делал ревизию нашей религии, и чтобы не было других подобных вещей, при академии должен быть ученый совет. Раз уж мы реализовали исламскую академию, мы должны решить эти вопросы. Какой бы сложный вопрос ни возникал, на него должны ответить ученые Булгарской академии, выразить свое решение. И другие органы должны действовать, прислушиваясь к этому мнению. Решения, вынесенные знатоками религии, могут быть обязательными для каждого. Это беспокоит всех нас. Иногда наблюдаются какие-то обвинения, несправедливость, для человека не должно быть ничего более тревожного, чем несправедливость. Важно, чтобы этот ученый совет был способен давать оценку всем вопросам», — отметил он.

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По его словам, надо популяризировать передовой опыт, полученный в разных областях в направлении религии и воспитания. Минтимер Шаймиев также сделал акцент на необходимости использования исторической земли Великого Булгара в воспитании детей. «Надо составить программы, организовать отдых детей. Что покажешь ребенку, чему его научишь — то в его душе и остается. Ребенок запомнит это на всю жизнь», — сказал он.

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Источник: Бабич уедет из ПФО в Беларусь
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