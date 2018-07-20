Военный эксперт назвал смешным желание Украины заминировать Азовское море

Эксперт отметил, что минирование Азовского моря приведет к прекращению рыболовного промысла украинских судов.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Наталья Шишова). Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин назвал предложение бывшего главнокомандующего ВМС Украины Сергея Гайдука заминировать Азовское море «просто смешным», сообщает RT.

По словам Литовкина, военных кораблей как российских, так и украинских в Азовском море незначительное количество. Идея Сергея Гайдука о военном сопровождении торговых судов является финансово затратной и трудно осуществимой.

Виктор Литовкин также отметил, что минирование Азовского моря привело бы к невозможности рыбного промысла для украинских рыболовецких судов. «У разумных людей это вызывает только смех и сомнение в адекватности украинских адмиралов», — заключил Литовкин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что бывший командующий ВМС Украины предложил заминировать Азовское море.