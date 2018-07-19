Салават Фатхутдинов: «Если журналист может „повалить“ одним своим словом, то это сильный человек»

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(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). Салават Фатхутдинов хотел бы, чтобы журналисты, которые общаются с ним, были умнее его самого. Свое пожелание он высказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной 30-му сезону его традиционных концертов.
«Сейчас не все правильные вещи удается донести правильно. И сил не хватает, и гордости, и смелости, наверное, недостаточно. Но все же журналист должен быть самым злым человеком. Пусть будет умная злость! Если журналист может „повалить“ одним своим словом, то это сильный человек», — сказал он.
Певец признается, что с журналистами у него отношения всегда были тяжелые. «Задавайте вопросы поумнее, давайте поднимать более высокие проблемы. В Татарстане проблемы всегда будут, потому что Татарстан и Казань растут, развиваются, вместе с ними растут и проблемы», — уверен певец.
Примером имени в журналистике Салават Фатхутдинов назвал Габдулбара Ризванова.
«Но сегодня мне хочется услышать здравые мысли от молодежи», — сказал он. Молодые журналисты спросили у Салавата Фатхутдинова о проблемах сохранения языка, татарских школах, практике жеребьевки в Сабантуях, о женщинах за рулем, об отношении к татарской эстраде и авторам песен в татарской эстраде.
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