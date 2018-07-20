Марат Садыков: «Россия стала первой страной-хозяйкой ЧМ, где не было проблем с медслужбами»

За безупречную работу Татарстан отблагодарил 270 медицинских работников на церемонии в учебном центре при РКБ.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). Россия стала первой страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу, в которой медицинские службы работали безукоризненно. Об этом министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков заявил сегодня на награждении медработников Татарстана.

Всего за работу и помощь гостям и участникам чемпионата Татарстан выразил благодарность 270 врачам и другим медработникам, которые работали на чемпионате. Главный врач чемпионата в Казани Арслан Валеев отметил также, что из игроков сборных никто не обращался за срочной медицинской помощью. «Все они только проходили плановую диагностику», — сказал Валеев.

Торжественная церемония прошла в Учебном центре высоких медицинских технологий AMTEC KAZAN при Республиканской клинической больнице.