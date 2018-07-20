МИД России выразил решительный протест послу Греции в Москве

19 июля Афины обвинили МИД России в «непонимании современного мира» и «неуважении к третьей стране».

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Министерство иностранных дел РФ вызвало Чрезвычайного и Полномочного Посла Греции в Москве Андреаса Фриганаса и выразило решительный протест, сообщает РИА Новости.

Протест связан с непрекращающимися антироссийскими заявлениями Греции относительно ситуации с высылкой двух дипломатов РФ из Греции и въездом двух других.

По сообщению RT, российский посол в Греции Андрей Маслов заявил, что российские представители дипмиссии были высланы из страны «бездоказательно».

18 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в стране есть понимание того, что греческий народ «должен общаться с российским партнером, россиянами и не страдать от грязных провокаций, в которые, к сожалению, Афины были втянуты».

19 июля Афины обвинили МИД России в «непонимании современного мира» и «неуважении к третьей стране».