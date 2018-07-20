Вертолеты Ми-8МТВ-5 производства КВЗ досрочно передали Минобороны РФ

В 2018 году холдинг «Вертолеты России» запланировал поставить еще несколько партий вертолетов.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Холдинг «Вертолеты России» досрочно передал Минобороны РФ очередную партию из пяти военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-5 производства Казанского вертолетного завода (КВЗ). Соответствующая информация размещена на сайте холдинга.

Данная партия вертолетов Ми-8МТВ-5-1 успешно прошла все виды испытаний, отметил управляющий директор КВЗ Юрий Пустовгаров.

На вертолетах установлена новая система создания пассивных помех, а также подготовлены места под установку бортового комплекса обороны, обеспечивающего защиту вертолета от применения ракет с головками наведения в инфракрасном диапазоне излучения, рассказал директор завода в докладе министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5-1 предназначен для транспортировки грузов и техники массой до 4 тонн. Машина также используется для поисково-спасательных операций и выполнения специальных задач.

Вертолет оборудован современными комплексами связи и может эксплуатироваться в любых климатических условиях.

В этом году запланированы поставки еще нескольких партий вертолетов, которые находятся на разных стадиях производства, уточнили в холдинге.