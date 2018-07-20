Источник: Бабич уедет из ПФО в Беларусь

Михаила Бабича не переназначат на должность полпреда Президента России, он станет послом России в Республике Беларусь.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Михаила Бабича не переназначат на должность полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе, он станет послом России в Республике Беларусь, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

На пост полпреда ПФО рассматриваются кандидатуры сенатора Любови Глебовой, а также замруководителя аппарата правительства Евгения Забарчука. Любовь Глебова до прихода в Совет Федерации возглавляла Россотрудничество, а в 2001 — 2005 годах занимала должность заместителя полпреда Президента России в ПФО. До назначения в аппарат правительства Забарчук являлся заместителем генпрокурора, до этого был заместителем министра юстиции.

Еще один источник отметил, что на должность полпреда претендует Глебова и экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев.