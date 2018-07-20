25 июля в казанском поселке Вознесенское отключат воду

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). В поселке Вознесенское Советского района Казани отключат воду 25 июля, сообщает пресс-служба мэрии.
В этот день в Вознесенском будут устанавливать запорно-регулирующую арматуру.
С 9.00 до 21.00 без воды останутся жители домов по улицам: Аргамак, Бастионная, Добротная, Дэртле, Зарничная, Иман, Кардашлек, Миляшле, Назлы, Связная, Снайперская. Кроме того, воду отключат по переулкам Иман, Кардашлек и Наратлык.
Автоцистерны с водой разместят согласно поступающим заявкам.
МУП «Водоканал» извинился за временные неудобства и попросил заблаговременно подготовить необходимые запасы воды.
Следующая новость
Многие из участников состязания уверены, что активный образ жизни важен для людей с ограниченными возможностями здоровья.
По словам Камиля Самигуллина, каждый должен ежедневно популяризировать свою религию, культуру, традиции и язык.
Глава государства пообещал, что оценит все мнения о пенсионном возрасте, за исключением тех, кто захочет делать себе на этом рекламу.
До конца 2018 году будут отремонтированы 114 учреждений здравоохранения республики.
Основателю калининградской мусульманской общины вручили орден на форуме татарских религиозных деятелей в Казани.
Автограду были возвращены шесть участков площадью 3,2 га, стоимость которых составляет 150 млн рублей.
Адвокат подсудимой согласился с решением суда о домашнем аресте подопечной.
Историческую землю Великого Булгара надо использовать в воспитании детей, сказал Государственный советник Татарстана.
Митрополит высказал свое отношение к однополым бракам.
В ИА «Татар-информ» прошла пресс-конференция, посвященная традиционным концертам популярного исполнителя.
В смету Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ вошли объекты по десяти республиканским программам.
За безупречную работу Татарстан отблагодарил 270 медицинских работников на церемонии в учебном центре при РКБ.
Видеозапись с горящим грузовиком разместили очевидцы инцидента на страницах в соцсетях.