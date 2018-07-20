Фото: скриншот видео youtube.com
(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). На трассе Казань – Ульяновск сгорела «ГАЗель». Видео с места ЧП появилось на страницах в социальных сетях.
По предварительным данным, грузовик «ГАЗель» вспыхнул в Верхеуслонском районе республики недалеко от села Шеланга.
На кадрах видеозаписи видно, как огонь охватил кабину автомобиля. Свидетели инцидента сообщают, что слышны хлопки. Не исключено, что взорвалось газобаллонное оборудование машины.
Что стало причиной ЧП и есть ли пострадавшие устанавливается.
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