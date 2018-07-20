У митрополита Феофана появится своя передача на YouTube

Посредством Интернета владыка планирует наладить регулярное общение с верующими.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). У митрополита Казанского и Татарстанского Феофана появится своя передача на YouTube. Об этом он рассказал в интервью генеральному директору «Татмедиа» Андрею Кузьмину.

«Я планирую оборудовать свою небольшую студию, и мы будем вести передачи на YouTube, чтобы регулярно общаться с людьми», — поделился митрополит.

Глава митрополии выразил надежду, что этот проект станет еще одним удобным способом диалога с верующими. «Хотелось бы чтобы этот диалог служил свидетельству о православной вере. Ведь главной нашей задачей является донесение слова Божия до сердец людей, в том числе и посредством сети Интернет», — отметил глава митрополии.

Вопросы может задать любой желающий на сайте Татарстанской митрополии в соответствующем разделе (vk.cc/8iiveN). Владыка ответит на вопросы, касающиеся устройства духовной жизни православного христианина, и даст советы в трудных жизненных ситуациях.

В адрес владыки Феофана ежедневно поступают десятки вопросов, кроме этого он регулярно общается с верующими на различных региональных и федеральных телеканалах. Работа над интернет-передачей начнется в августе этого года.

Полное интервью с митрополитом можно будет прочитать на сайте sntat.ru 21 июля, а видео беседы также будет доступно на канале ИА «Татар-информ» в YouTube. Телеверсия программы «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» выйдет на телеканале «Татарстан 24» в субботу, в 18.30 и в воскресенье, в 13.30.