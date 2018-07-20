В дни ЧМ в Казани за медпомощью обратились более двух тысяч человек

Чаще всего болельщики жаловались на травмы и заболевания опорно-двигательного аппарата.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). 2 тыс. 200 человек обратились к медработникам Казани за помощью в дни чемпионата мира по футболу. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов на встрече с прессой на церемонии награждения отличившихся на мундиале медработников.

По его словам, чаще всего обращались с травмами, проблемами опорно-двигательной, дыхательной и сердечно-сосудистой системам.