В дни ЧМ в Казани за медпомощью обратились более двух тысяч человек

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Фото: архив/Салават Камалетдинов
(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). 2 тыс. 200 человек обратились к медработникам Казани за помощью в дни чемпионата мира по футболу. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов на встрече с прессой на церемонии награждения отличившихся на мундиале медработников.
По его словам, чаще всего обращались с травмами, проблемами опорно-двигательной, дыхательной и сердечно-сосудистой системам.
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