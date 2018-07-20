Скончался столетний сценарист фильмов Акиры Куросавы

Шинобу Хашимото написал сценарии для кинолент режиссера Акиры Куросавы, включая «Семь самураев» и «Расемон», ставший первой лентой по его сценарию.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Японский сценарист Шинобу Хашимото скончался на 101-м году жизни, пишет «Газета.Ру».

Причиной смерти стала пневмония. Хашимото умер в своем доме в Токио.

Он написал сценарии для кинолент режиссера Акиры Куросавы, включая «Семь самураев» и «Расемон». «Расемон» стал первой лентой, снятой по сценарию Хашимото. Сценарист также снял три кинофильма, в частности, «Я хочу быть моллюском» (1959).

За свой творческий путь Шинобу Хашимото написал более 70 сценариев и продолжал работать до самой смерти, прекратив активную деятельность после инсульта.



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