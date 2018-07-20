Сергей Чемезов высоко оценил опыт POZIS в сфере диверсификации производства

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Глава «Ростеха» Сергей Чемезов привел в пример АО «ПОЗиС» (POZIS), входящее в Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех как одно из лидирующих предприятий ОПК, активно наращивающих объемы продукции диверсификации.
17 июля глава Госкорпорации «Ростех», председатель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов посетил Ульяновскую область, где на протяжении уже нескольких дней проходит международный молодежный форум «Инженеры будущего». Вместе с ним в работе форума приняли участие первый зампред СоюзМаша Владимир Гутенев, заместитель генерального директора Госкорпорации «Ростех» Николай Волобуев, индустриальный директор авиационного комплекса Госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков и др.
Сергей Чемезов выступил перед молодыми специалистами, представляющими машиностроительные предприятия со всей страны, в рамках круглого стола «Цифровая экономика в России: новые возможности и перспективы».
Говоря о POZIS, генеральный директор «Ростеха» отметил: «Сегодня это современное предприятие с хорошим доходом, большой выручкой. Его продукция пользуется большим спросом, в том числе, холодильники. У них постоянно появляется все новая и новая продукция: винные шкафы, большая номенклатура продукции для медицинских нужд, для перинатальных центров — очистители воздуха и специализированные холодильники для фармацевтики и лабораторий. То есть доля гражданской продукции на POZIS вплотную приближается к 50 процентам — сейчас уже 46 процентов. Это пример того, что все без исключения предприятия ОПК работают над этой темой — что нужно сделать, чтобы уйти от зависимости от гособоронзаказа».
Команда POZIS в седьмой раз принимает участие в форуме «Инженеры будущего». Молодежь предприятия провела активную подготовку к форуму и прилагает максимальные усилия для того, чтобы достойно представить предприятие, концерн «Техмаш» и Госкорпорацию «Ростех» на международной площадке.
Поддержать инженеров POZIS в Ульяновскую область прибыл и председатель Татарстанского отделения СоюзМаш России, генеральный директор POZIS Радик Хасанов.
«В 2016 году на предыдущем форуме „Инженеры будущего“ команда POZIS показала лучший результат среди участвующих в мероприятии предприятий Татарстана — 4-е место. Я верю, что в этом году они существенно улучшат это достижение», — подчеркнул он.
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