Личные данные пользователей крадут под предлогом подарочных карт

Эксперты рекомендуют не поддаваться на заманчивые предложения и проверять наличие HTTPS-соединения.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Наталья Шишова). Личные данные и деньги пользователей крадут под предлогом генерации кодов подарочных карт iTunes, Google Play, Amazon, Steam и других. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов «Лаборатории Касперского».

В спам-рассылке или интернет-баннере мошенники могут предложить получить бесплатный код подарочной карты, переход по такой ссылке происходит через фишинговые сайты, на которых просят подтвердить, что вы не робот или заполнить анкету с личными данными. В результате, пользователь получает случайный набор символов «код скидки», а злоумышленники доступ к его личным данным.

Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперты рекомендуют не поддаваться на заманчивые предложения, проверять наличие HTTPS-соединения и доменное имя при открытии веб-страниц, особенно, если у вас запрашивают конфиденциальную информацию.