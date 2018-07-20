Пестречинский район участвует в благотворительной акции «Помоги собраться в школу»

Участники акции закупают школьную форму, канцелярию для первоклашек из малоимущих семей.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Наталья Шишова). Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» проводится в преддверии нового учебного года в Пестречинском районе, как и во всей Республике Татарстан, сообщает газета «Вперед».

Традиционно для первоклашек из малоимущих семей общими силами закупают школьную форму, канцтовары и наборы для изобразительной деятельности. Пестречинский районный совет по вопросам благотворительной деятельности приглашает жителей района, руководителей предприятий и организаций принять активное участие в акции.

Планируется, при достаточном наличие средств помочь собраться в школу не только первоклашкам, но и особо нуждающимся ученикам 2 – 11 классов.