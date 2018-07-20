В Менделеевске состоялась спартакиада среди людей с ограниченными возможностями

Многие из участников состязания уверены, что активный образ жизни важен для людей с ограниченными возможностями здоровья.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). В Менделеевске состоялся VI Летний фестиваль спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья, пишут «Менделеевские новости».

В программу соревнований включили стрельбу из пневматической винтовки, шашки и настольный теннис. Среди участников за победу боролись как новички, так и неоднократные призеры районных соревнований – Альфия Садыкова, Татьяна Прохорова и другие.





Многие из них уверены, что активный образ жизни важен для людей с ограниченными возможностями здоровья.

По итогам спартакиады победителей наградили дипломами, а затем состоялось чаепитие с угощениями.

Организаторами соревнований выступило руководство города, Управление по делам молодежи и спорту, Менделеевская организация инвалидов совместно с клубом «Патриот», волонтеры в лице воспитанниц бега ЦДТ «Наперегонки с ветром» и другие.