Россельхознадзор запретил ввозить белорусские шампиньоны

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(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Россельхознадзор с 24 июля запретил поставки шампиньонов из Республики Беларусь, пишут «Известия».
Временные ограничения введены, чтобы предотвратить ввоз грибов из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго.
Так, на прошлой неделе сотрудники Россельхознадзора проверили партию свежих шампиньонов на российско-белорусской границе в Псковской области и обнаружили четыре упаковки с маркировкой, указывающей на то, что эту продукцию произвели в Польше.
Запрет будет действовать до проведения проверки белорусских предприятий-производителей шампиньонов, говорится в сообщении ведомства.
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