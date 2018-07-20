Главное
Первый этап реставрации здания Казанской художественной школы обойдется в 165 млн рублей

Татар-информ

20 июля 2018, 15:00

Сельское хозяйство

Россельхознадзор запретил ввозить белорусские шампиньоны

Рекомендуем

Запрет установлен в целях предотвращения ввоза грибов из стран, подпавших под российское эмбарго.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Россельхознадзор с 24 июля запретил поставки шампиньонов из Республики Беларусь, пишут «Известия».

Временные ограничения введены, чтобы предотвратить ввоз грибов из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго.

Так, на прошлой неделе сотрудники Россельхознадзора проверили партию свежих шампиньонов на российско-белорусской границе в Псковской области и обнаружили четыре упаковки с маркировкой, указывающей на то, что эту продукцию произвели в Польше.

Запрет будет действовать до проведения проверки белорусских предприятий-производителей шампиньонов, говорится в сообщении ведомства.

Реклама

Следующая новость

Министр сельского хозяйства Марат Ахметов облетел поля Менделеевского района
Новости дня
15:51
Салават Фатхутдинов: «Если журналист может „повалить“ одним своим словом, то это сильный человек»

В ИА «Татар-информ» прошла пресс-конференция, посвященная традиционным концертам популярного исполнителя.

15:42
Прокуратура Москвы начала проверять «Натали Турс»
15:40
Капремонт социальных объектов Татарстана в 2018 году обойдется в 8 млрд рублей
15:40
МИД России выразил решительный протест послу Греции в Москве
15:32
Марат Садыков: «Россия стала первой страной-хозяйкой ЧМ, где не было проблем с медслужбами»

За безупречную работу Татарстан отблагодарил 270 медицинских работников на церемонии в учебном центре при РКБ.

15:28
25 июля в казанском поселке Вознесенское отключат воду
15:17
На трассе Казань – Ульяновск сгорела «ГАЗель»

Видеозапись с горящим грузовиком разместили очевидцы инцидента на страницах в соцсетях.

15:14
Источник: Бабич уедет из ПФО в Беларусь
15:08
К 15 августа в Татарстане будет завершен ремонт 28 школ и 94 детских садов

Строительно-ремонтные работы в школах к июлю завершены на 76 процентов.

15:00
Россельхознадзор запретил ввозить белорусские шампиньоны
14:50
Земфира ответила на два самых популярных вопроса от публики
14:40
В дни ЧМ в Казани за медпомощью обратились более двух тысяч человек

Чаще всего болельщики жаловались на травмы и заболевания опорно-двигательного аппарата.

14:24
Первый этап реставрации здания Казанской художественной школы обойдется в 165 млн рублей

Планируется, что подрядчик приступит к работам до конца года.

14:16
Сборная Татарстана взяла «серебро» Спартакиады молодежи по бадминтону

Восемь татарстанцев приняли участие в соревнованиях по бадминтону, которые завершились вчера в Пензе.

14:00
В «Роскосмосе» подтвердили факт обыска в головном институте сотрудниками ФСБ
13:55
Мать отравившегося мальчика пытается отсудить полмиллиона рублей у хозяев сгоревшего склада в Казани

Из-за химического отравления у 14-летнего ребенка пошла носом кровь и сильно болела голова.

13:46
В Агрызе назначен новый руководитель исполкома города

Предыдущий руководитель – Ильназ Сафаров освобожден от занимаемой должности на основании личного заявления.

13:32
Казань вошла в тройку городов для ностальгического туризма по городам ЧМ-2018

Первое место в предпочтениях болельщиков занял город Сочи (30 процентов).

13:25
В Аксубаево от удара молнии вспыхнула крыша трехэтажного жилого дома

Пожар на площади 480 квадратных метров охватил кровлю дома №82 по улице Шоссейная.

13:20
Сергей Чемезов высоко оценил опыт POZIS в сфере диверсификации производства
13:20
Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан дал интервью гендиректору «Татмедиа» Андрею Кузьмину

Полный текст интервью выйдет 21 июля на сайте sntat.ru.

13:16
Рустам Минниханов: Проблемы сохранения языка, традиций сегодня решаем через религию

Президент Татарстана отметил важную роль татарских религиозных деятелей в сохранении языка и религии.

13:01
Семейная пара из Италии добралась до Нижнекамска на велосипедах

До Нижнекамска Андреа Праделла и Елена Тасси проехали Польшу, Литву, российские города Москву, Владимир, Нижний Новгород и Казань.

12:56
MasterCard собирается тестировать систему оплаты по движению век
12:53
В Апастовском районе РТ в ДТП с участием молоковоза пострадала годовалая девочка

Сегодня утром на трассе Апастово – Тетюши столкнулись «Киа Рио» из Самарской области, «Лада Калина» и молоковоз «КАМАЗ».

События