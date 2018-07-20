Рейтинг кинозлодеев возглавил Дарт Вейдер

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Дарт Вейдер из «Звездных войн» (режиссера Джорджа Лукаса) возглавил рейтинг самых известных кинозлодеев. Зарубежные кинокритики составили рейтинг, в который вошли 25 отрицательных героев. В опросе приняли участие около тысячи кинематографистов, пишет «Лента.Ру».
Антигероя в «Звездных войнах» сыграл Дэвид Проуз, озвучил Джеймс Эрл Джонс.
Вторую позицию занял Ганнибал Лектер, которого исполнил Энтони Хопкинса («Молчание ягнят», «Ганнибал», «Красный дракон»).
Замыкает тройку злодеев Злая Ведьма Запада – главный антагонист из фильма 1939 года «Волшебник страны Оз». Ее роль исполнила Маргарет Хэмилтон.
Джокер из «Темного рыцаря», которого исполнил актер Хит Леджер, оказался на четвертом месте. На пятом – медсестра Милдред Рэтчед (Луиза Флетчер) из экранизации «Пролетая над гнездом кукушки» с Джеком Николсоном.
В десятку также вошли Миранда Пристли (Мерил Стрип) из фильма «Дьявол носит Prada», Норман Бейтс (Энтони Перкинс) из ленты «Психо», Энни Уилкс (Кэти Бэйтс) из «Мизери» и др. Завершает топ-10 агент Смит из трилогии «Матрица. Роль злодея исполнил Хьюго Уивинга.
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