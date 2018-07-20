Пожар на площади 480 квадратных метров охватил кровлю дома №82 по улице Шоссейная.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). В Аксубаево от удара молнии вспыхнула крыша трехэтажного жилого дома, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня около семи часов утра сотрудникам МЧС сообщили о пожаре в доме №82 по улице Шоссейная.

Огнеборцев ПСЧ №102 встретили жильцы. Они рассказали, что молния ударила в чердачное помещение и начался пожар. Оттуда пламя перекинулось на кровлю здания и охватило ее целиком. Из загоревшегося дома эвакуировался 81 человек, никто из них не пострадал.

В помощь пожарным прибыли ДПК из Старого Ильдеряково, Старого Тимошкино, села Старокиязлы и села Старотатадамское. Через полчаса огонь на площади 480 квадратных метров был потушен.