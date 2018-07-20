Рустам Минниханов: Проблемы сохранения языка, традиций сегодня решаем через религию

Президент Татарстана отметил важную роль татарских религиозных деятелей в сохранении языка и религии.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Гульнар Гарифуллина). Проблемы сохранения языка, традиций сегодня стараемся решать через религию, заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на пленарном заседании IX всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная жизнь и религия».

Заседание ведет заместитель муфтия Татарстана — ректор Булгарской исламской академии Рафик Мухаметшин. Он напомнил, что 2018 год посвящен 200-летию со дня рождения Шигабутдина Марджани. Он также сообщил, что на форум зарегистрированы 1076 делегатов из Татарстана и регионов России.

Заседание открылось чтением Корана имам-хатыбом мечети «Шамиль» Махмутом хазратом Шарафутдином.

«Марджани писал: „В религии нет трех вещей, но эти вещи сохраняют ее. Это — национальный язык, национальная одежда и национальные обычаи“. А сегодня, можно сказать, сохраняет религия. Через религию стараемся решать эти проблемы. В Татарстане, Башкортостане эти вопросы еще можно решать, а в других областях нет иного пути, кроме мечети. Поэтому мы опираемся на вас. Думаем, что и в будущем мы будем работать вместе, чтобы сохранить наш язык и национальные традиции», — обратился Рустам Минниханов к религиозным деятелям.

Президент Татарстана также отметил важность форума как площадки, которая собирает всех религиозных деятелей и позволяет услышать мнения и обсудить актуальные вопросы. Он также отметил, что более 900 делегатов форума приехали из регионов России, остальные представляют Республику Татарстан. «Ислам сегодня в России на подъеме. Последние 30 лет ведется большая работа с духовенством. Сегодня в России 4 тыс. мечетей, только в Татарстане их полторы тысячи. Татары — второй по численности народ в России. Татарские мусульманские религиозные деятели вносят большой вклад. Как известно, поднимался также и вопрос языка. Нам очень нужны ваши мнения, ваше отношение к этим вопросам», — сказал Рустам Минниханов.

«Еще одно беспокоит — сейчас половина семей распадается в течение пяти лет. Но в семьях, живущих по канонам ислама, это очень редкое явление. Надо опираться на каноны ислама», — сказал он.

Президент Татарстана также заметил, что сотрудничество с исламскими странами отражается и на Исламском экономическом саммите. «На этот форум приезжают наши единоверцы из 50 — 60 стран. Мы ведем работу по халяльному туризму, халяльной медицине», — сказал он.