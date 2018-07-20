Эксперт ООН: Вакцину от ВИЧ начнут применять через 10 лет

По словам профессора, многие страны мира работают над созданием средств борьбы с ВИЧ-инфекцией уже более 30 лет.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Эксперт Объединенной программы ООН по СПИДу профессор Эдуард Карамов назвал сроки начала применения вакцины от ВИЧ, сообщает РИА Новости.

В настоящий момент ученые исследуют несколько препаратов, которые демонстрируют свою эффективность в борьбе с ВИЧ, отметил Карамов.

«Есть несколько кандидатных вакцин, которые показывают хорошие результаты уже в развернутых клинических испытаниях. Поэтому я думаю, что это перспектива не далекого будущего, а ближайших 10 — 12 лет», — подчеркнул эксперт.

По словам профессора, многие страны мира работают над созданием средств борьбы с ВИЧ-инфекцией уже более 30 лет.