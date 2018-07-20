Метроэлектротранс потратит на поиск кондукторов 10 миллионов рублей

Конкурс потенциальных работодателей должен состояться 9 августа 2018 года.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). «Метроэлектротранс» объявил тендер на предоставление кондукторского персонала. Информация об этом была опубликована на сайте госзакупок.

Согласно условиям контракта, поставщик должен будет нанять не менее 40 человек одновременно на 70000 рабочих часов. На решение этих проблем предприятие готово выделить 10 миллионов рублей. Конкурс потенциальных работодателей должен состояться 9 августа 2018 года.