День бокса и танцевальный open-air пройдут в парках Казани

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). В ближайшие выходные июля для жителей столицы Татарстана пройдут вечер джаза в парке «Черное озеро», спортивный фестиваль в Горкинско-Ометьевском лесу и Международный день бокса в парке им. Горького, сообщает Дирекция скверов и парков.
21 июля в парке «Черное озеро» в 19:00 состоится танцевальный open-air – жителей и гостей города научат танцевать популярные Zouk и Kizomba.
22 июля в парке Горького отметят Международный день бокса. С 15:00 в парке будут идти показательные бои, затем состоится награждение почетных гостей и тренеров-ветеранов, для всех желающих пройдет мастер-класс по боксу и поединки боксеров «Лиги Бокса Татарстана».
В эту же субботу в 17:00 на лужайке возле фонтана пройдет пенная вечеринка от «Зеленого фитнеса». В программе запланированы парные латиноамериканские танцы, смесь кардио-программы и единоборств, будет работать интерактивная зона от батутного центра «Внебопарк». А в 19:00 на газоне пройдет церемония закрытия кинопоказов Record Movie Fest, посвященных прошедшему мундиалю. В 19:30 казанцам покажут фильм «Моя жизнь».
22 июля в 16:00 в Горкинско-Ометьевском лесу состоится спортивный фестиваль «10 000». Все вместе гости фестиваля под музыку сделают 10 тысяч приседаний и отжиманий.
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