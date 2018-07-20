Сегодня утром на трассе Апастово – Тетюши столкнулись «Киа Рио» из Самарской области, «Лада Калина» и молоковоз «КАМАЗ».

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). В Апастовском районе РТ в ДТП с участием молоковоза пострадала годовалая девочка, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня утром на трассе Апастово – Тетюши столкнулись «Киа Рио» из Самарской области, «Лада Калина» и молоковоз «КАМАЗ».

В результате ДТП годовалая девочка получила сотрясение головного мозга, еще три человека госпитализированы с различными ушибами. Всех пострадавших доставили в ЦРБ Буинска.

На месте ДТП работали сотрудники ПСЧ №106, пожарные Апастовского ПСГ, спасатели ЗПСО №1, медики и правоохранители.