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Татар-информ

20 июля 2018, 12:53

Происшествия

В Апастовском районе РТ в ДТП с участием молоковоза пострадала годовалая девочка

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Фото: ГУ МЧС России по РТ

Сегодня утром на трассе Апастово – Тетюши столкнулись «Киа Рио» из Самарской области, «Лада Калина» и молоковоз «КАМАЗ».

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). В Апастовском районе РТ в ДТП с участием молоковоза пострадала годовалая девочка, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня утром на трассе Апастово – Тетюши столкнулись «Киа Рио» из Самарской области, «Лада Калина» и молоковоз «КАМАЗ».

В результате ДТП годовалая девочка получила сотрясение головного мозга, еще три человека госпитализированы с различными ушибами. Всех пострадавших доставили в ЦРБ Буинска.

На месте ДТП работали сотрудники ПСЧ №106, пожарные Апастовского ПСГ, спасатели ЗПСО №1, медики и правоохранители.

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