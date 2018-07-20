Сборная Татарстана взяла «серебро» Спартакиады молодежи по бадминтону

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Сборная Татарстана стала серебряным призером на Спартакиаде молодежи по бадминтону, сообщает Федерация бадминтона РТ.
Соревнования проходили с 15 по 19 июля в Пензе. В них участвовали призеры отборочных этапов, прошедших в федеральных округах.
В составе татарстанской сборной играли Александр Василькин, Михаил Гелашвили, Амир Хамидуллин, Егор Черкасских, Алина Романко, Мария Малыгина, Екатерина Кадочникова и Анастасия Редькина. По итогам общекомандного зачета по сумме набранных очков москвичи стали лидерами, а команда Татарстана заняла второе место.
Две бронзовые медали на турнире завоевал Михаил Гелашвили. Спортсмен стал третьим в мужском одиночном разряде и в мужском парном разряде вместе с Егором Черкасских. Еще две «бронзы» в копилку сборной принес дуэт Алины Романко и Марии Малыгиной.
Центр бадминтона в Казани расположен на территории Казанской академии тенниса. Он открылся в 2016 году. Спортивный зал оснащен 12 площадками для игры в бадминтон. Наблюдать за игрой могут одновременно 300 зрителей, расположившихся на трибуне.
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