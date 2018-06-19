ГУ МЧС России по РТ напоминает о мерах предосторожности во время грозы и града

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(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). МЧС напоминает о мерах предосторожности во время грозы и града, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ на территории республики и в Казани пройдут сильные ливни.
Сегодня после шести часов вечера и до шести часов вечера завтрашнего дня ожидаются дожди, грозы, усиление ветра до 20 метров в секунду и град.
ГУ МЧС России по РТ напоминает, при грозе не стоит выходить из дома на улицу, необходимо держаться на расстоянии от окон.
Находясь на улице, постараться отыскать укрытие. Не нужно прятаться под деревьями, так как ветер и крупный град могут ломать ветви, что может привести к травмам и повреждениям.
При сильном ветре избегать нахождения вблизи линий электропередачи, рядом с деревьями, щитами, витринами и карнизами домов. Во избежание травм рекомендуется укрыться в ближайших подъездах или в подвале здания.
Водителям стоит отложить дальние поездки и не выезжать за пределы населенного пункта. Если гроза застала в пути, стоит выбрать безопасную скорость и быть предельно внимательным и осторожным.
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