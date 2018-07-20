Семейная пара из Италии добралась до Нижнекамска на велосипедах

До Нижнекамска Андреа Праделла и Елена Тасси проехали Польшу, Литву, российские города Москву, Владимир, Нижний Новгород и Казань.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Семейная пара из Италии исполнила свою мечту и добралась до России на велосипедах. Для этого им понадобилось 72 дня. Остановку они сделали и в Нижнекамске, сообщает «НТР 24».

До Нижнекамска Андреа Праделла и Елена Тасси проехали Польшу, Литву, российские города Москву, Владимир, Нижний Новгород и Казань на велосипедах. В Татарстане путешественники впервые пили чай из настоящего самовара, а национальная выпечка вызвала у них большой восторг.

В путь итальянцы отправились 7 мая – с тех пор их преследовали и жара, и дожди. В Нижнекамске супруги нашли приют у семьи Раиса Шаехова, которого нашли на международном сайте. Раис участвует в международной системе, которая помогают туристам останавливаться в любых городах.

С собой у туристов есть все необходимое за отсутствием, конечно, комфорта. Велосипед со всем снаряжением весит 22 кг. Они признаются, что сначала было тяжело, но сейчас привыкли. В день путешественники тратят примерно 40 евро.

Такое необычное путешествие помогает Елене и Андреа увидеть мир, далее они планируют отправиться в Монголию, Китай, затем в Австралию.