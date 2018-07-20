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Татар-информ

20 июля 2018, 13:55

Происшествия

Мать отравившегося мальчика пытается отсудить полмиллиона рублей у хозяев сгоревшего склада в Казани

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Из-за химического отравления у 14-летнего ребенка пошла носом кровь и сильно болела голова.

(Казань, 20 июля, Татар-информ, Елена Саляхова). Мать 14-летнего подростка, получившего химическое отравление после пожара на лакокрасочном складе в Авиастроительном районе Казани, подала в суд требование выплатить 500 тыс. рублей компенсации. 

Жительница поселка Мосотряд-3 после пожара, который произошел 14 мая на Автосервисной, 7 потребовала у ООО «ПО Меркурий» возместить моральный ущерб. На судебном заседании в Московском районном суде Мария Змудзина рассказала, что после пожара у ее 14-летнего ребенка пошла носом кровь и сильно болела голова. Женщина вызвала скорую и мальчика положили в ДРКБ с диагнозом «химическое отравление». 

«Это не единственный случай. У нашей соседки тоже начались недомогания, но она спохватилась позже, поэтому перенесла более тяжелые последствия» — добавила Мария Змудзина в ходе судебного заседания. 

Змудзина предъявила справку, на основании которой она требует возместить моральный ущерб.

«Наш дом находится в 20 – 30 метрах от очага возгорания. Помимо того, что мой ребенок получил вред для здоровья, он очень сильно испугался. Мы не могли выйти с поселка, путь преградили машины скорой помощи, МЧС и пожарных. Артем постоянно находился рядом со мной и укрыться от токсического воздействия было негде» — прокомментировала женщина.

Представитель ООО «ПО Меркурий» Марат Нигматуллин отметил, что в том, что мальчик получил отравление, виноваты сами истцы.

«Дом, в котором проживает истец и ее ребенок, находится минимум за 50 метров от очага возгорания. К тому же я был свидетелем того, что из поселка людей наоборот выпускали, а значит, мальчик мог спокойно уйти», — заявил Нигматуллин.

На заседании сюда так же присутствовали представители министерства экологии и подтвердили, что был зарегистрирован значительный выброс токсических веществ в воздух. Концентрация толуола, бензола, углеводорода практически в сто раз превышала нормы. Однако представители министерства в ходе заседания не смогли сказать, отражается ли это как-то на здоровье человека или нет.

«В нашей компетенции просто провести анализ воздуха, почвы и предоставить их результаты. По таким вопросам лучше обращаться в Роспотребнадзор», — заявил Никита Маслов, главный специалист центральной специализированной инспекции аналитического контроля.

Следующее заседание по этому делу состоится 27 июля.

Пожар на лакокрасочном складе произошёл 14 мая в 8:30 утра. На площадке в районе бывшего производства ЖБИ-3 загорелись 12 емкостей с горючими веществами. К тушению привлеклись 110 человек и 32 единицы техники. Черные клубы дыма окутали несколько районов города, на тушение ушло чуть более часа, но, так как горели толуол, ацетона и изобутанола, в воздухе был превышен уровень загрязняющих веществ. В результате пожара химическое отравление получили 2 жителя поселка, среди которых 14-летний мальчик и 32-летний рабочий частного предприятия. Оба были госпитализированы.

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