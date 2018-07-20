MasterCard собирается тестировать систему оплаты по движению век

Массовое внедрение новой технологии планируется с начала 2019 года.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Наталья Шишова). Платежная система Master Card планирует осенью этого года начать тестировать в России вместе с банками-партнерами технологию selfie pay, или ID check mobile, c помощью которой можно оплачивать покупки или услуги морганием. Об этом сообщает РБК со ссылкой на вице-президента MasterCard Михаила Федосеева.

Перед первым использованием selfie pay держателю карты необходимо зайти в приложение и записать видео, на котором он моргает. Далее приложение будет использовать полученные биометрические данные пользователя и функцию распознавания лица. При оплате товара или услуги владельцу карты достаточно будет открыть приложение и моргнуть в камеру мобильного устройства.

Массовое внедрение новой технологии планируется с начала 2019 года.