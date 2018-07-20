Владыка Феофан: «Запад сошел с ума — они поставили себе целью вытеснить религию на обочину жизни»

Митрополит высказал свое отношение к однополым бракам.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину высказал свое мнение по поводу толерантности Запада к однополым бракам.

«Вообще Запад, я беру Запад не чисто американский, а Запад европейский — он с ума сошел. Я скажу, почему. Потому что они поставили себе целью вытеснить религию на обочину жизни», — считает владыка.

Феофан отметил, что противоестественная природа однополых браков приведет к исчезновению человечества. Также он считает неправильным предлагать священникам благословлять такие союзы.

«Православие уходит корнями в историческую бытность со времен Христа и питается этими корнями. И вдруг в какой-то период кому-то показалось, что все это неправильно — „мы пойдем по новому пути“. Дальше идет дробление. Там был источник, а тут все дальше и дальше от него уходит, уходит, раз — и даже питьевой воды нет. Расколы и святотатство — это опаснейшая вещь. Даже и в политической жизни, там, где начались расколы, результат один — исчезновение. Так же и здесь, нарушение основ приводит к тем уродливым пониманиям даже тех ценностей, носителями которых является религия», — рассказал Феофан.

Полное интервью можно будет прочитать на сайте sntat.ru 21 июля, а видео беседы также будет доступно на канале ИА «Татар-информ» в YouTube. Телеверсия программы «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» выйдет на телеканале «Татарстан 24» в субботу, в 18.30 и в воскресенье, в 13.30.