Экипаж судна «Норд» не может покинуть Украину

Ни одна украинская инстанция не идентифицировала семерых членов экипажа как граждан этой страны, то есть выезда по паспортам Украины у них нет.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Экипаж российского судна «Норд» не может покинуть территорию Украины, передает «Крыминформ» со ссылкой на представителя компании-судовладельца Анну Шевелеву.

Она рассказала, что ни одна украинская инстанция не идентифицировала семерых членов экипажа как граждан этой страны, то есть выезда по паспортам Украины у них нет.

Загранпаспорта, которые выдало консульство России есть, но существует устный запрет на пропуск ребят через границу, следовательно, при первой попытке снова будут заведены дела о незаконном пересечении границы, пояснила Шевелева.

В ближайшее время российская сторона планирует добиться всех документов от инстанций по всем инцидентам, чтобы иметь полное право для выезда экипажа с украинской территории.