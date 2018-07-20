Экипаж судна «Норд» не может покинуть Украину

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Экипаж российского судна «Норд» не может покинуть территорию Украины, передает «Крыминформ» со ссылкой на представителя компании-судовладельца Анну Шевелеву.
Она рассказала, что ни одна украинская инстанция не идентифицировала семерых членов экипажа как граждан этой страны, то есть выезда по паспортам Украины у них нет.
Загранпаспорта, которые выдало консульство России есть, но существует устный запрет на пропуск ребят через границу, следовательно, при первой попытке снова будут заведены дела о незаконном пересечении границы, пояснила Шевелева.
В ближайшее время российская сторона планирует добиться всех документов от инстанций по всем инцидентам, чтобы иметь полное право для выезда экипажа с украинской территории.
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