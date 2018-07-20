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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан дал интервью гендиректору «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».
Владыка поделился, когда по его представлениям собор Казанской Иконы Божией Матери откроет свои двери для прихожан, объяснил свое решение поменять наместника Успенского монастыря в Свияжске и какие еще изменения ждут татарстанскую митрополию. Также Феофан затронул тему духовного образования, которое, по его мнению, нужно начать активно развивать в республике.
Гендиректор «Татмедиа» поинтересовался у митрополита его отношением к западной толерантности, к однополым бракам и Интернету.
Полное интервью можно будет прочитать на сайте sntat.ru 21 июля, а видео беседы также будет доступно на канале ИА «Татар-информ» в YouTube. Телеверсия программы «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» выйдет на телеканале «Татарстан 24» в субботу, в 18.30 и в воскресенье, в 13.30.
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