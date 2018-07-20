Из-за фестиваля военных оркестров в Казани перекроют центральные улицы

Фестиваль духовых оркестров «Фанфары Казани» будет проходить с 16 по 19 августа.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Во время проведения фестиваля духовых оркестров «Фанфары Казани» в Казани ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.

Фестиваль будет проходить с 16 по 19 августа. В первый день запланированы выступления в парке Урицкого и на площади театра Камала. Затем, в течение двух дней, колонна оркестров пройдет от часов на Баумана до улицы Профсоюзной и поднимется на площадь 1 Мая.

Из-за этого 17 августа с 14:00 до 16:00 и 19 августа с 09:00 до 11:00 будет ограничено движение на пересечении Баумана с Университетской, Астрономической, Чернышевского и Профсоюзной. Частично перекроют и Кремлевскую — от Чернышевского до площади 1 Мая.

Фестиваль «Фанфары Казани» пройдет в восьмой раз. В прошлом году на нем побывали около 40 тысяч человек.