Путепровод в Зеленодольске подготовят к ремонту за 14 миллионов рублей

Рекомендуем
(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). Власти Татарстана объявили тендер на проект капитального ремонта путепровода через железную дорогу по улицам Озерная и Новостроительная города Зеленодольска. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Согласно условиям тендера, на территории путепровода необходимо провести полный осмотр самого объекта и инженерно-геологической обстановки окрестностей. Затем подрядчик должен будет подготовить проектную документацию будущего капитального ремонта и ее проекта.
На все возможные работы бюджет республики готов выделить 14 миллионов рублей. Работы должны быть выполнены до декабря 2018 года. Конкурс заявок, на котором определят подрядчика, состоится 14 августа 2018 года.
Планируется, что подрядчик приступит к работам до конца года.
Восемь татарстанцев приняли участие в соревнованиях по бадминтону, которые завершились вчера в Пензе.
Из-за химического отравления у 14-летнего ребенка пошла носом кровь и сильно болела голова.
Предыдущий руководитель – Ильназ Сафаров освобожден от занимаемой должности на основании личного заявления.
Первое место в предпочтениях болельщиков занял город Сочи (30 процентов).
Пожар на площади 480 квадратных метров охватил кровлю дома №82 по улице Шоссейная.
Полный текст интервью выйдет 21 июля на сайте sntat.ru.
Президент Татарстана отметил важную роль татарских религиозных деятелей в сохранении языка и религии.
До Нижнекамска Андреа Праделла и Елена Тасси проехали Польшу, Литву, российские города Москву, Владимир, Нижний Новгород и Казань.
Сегодня утром на трассе Апастово – Тетюши столкнулись «Киа Рио» из Самарской области, «Лада Калина» и молоковоз «КАМАЗ».
Сегодня после шести часов вечера в Татарстане ожидаются грозы и сильные ливни.
Предприниматель заказал украшения для реализации в Татарстане, продал их, но с контрагентами рассчитываться не стал.
Фестиваль духовых оркестров «Фанфары Казани» будет проходить с 16 по 19 августа.
Путепровод на Новостроительной и Озерной ждет капитальное обследование и проект ремонта.
Загрязнение площадью 30 квадратных метров произошло из-за неисправного нефтепровода.
Класс физики в школе № 1 Набережных Челнов оборудуют лабораторией с датчиками давления газа, напряжения, освещенности и др.
На данный момент в Татарстане всего известно 180 гнездовых участков этого вида.
Во второй смене лагеря принимали участие татарстанские кадеты.