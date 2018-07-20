Путепровод в Зеленодольске подготовят к ремонту за 14 миллионов рублей

Путепровод на Новостроительной и Озерной ждет капитальное обследование и проект ремонта.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). Власти Татарстана объявили тендер на проект капитального ремонта путепровода через железную дорогу по улицам Озерная и Новостроительная города Зеленодольска. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Согласно условиям тендера, на территории путепровода необходимо провести полный осмотр самого объекта и инженерно-геологической обстановки окрестностей. Затем подрядчик должен будет подготовить проектную документацию будущего капитального ремонта и ее проекта.

На все возможные работы бюджет республики готов выделить 14 миллионов рублей. Работы должны быть выполнены до декабря 2018 года. Конкурс заявок, на котором определят подрядчика, состоится 14 августа 2018 года.