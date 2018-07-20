Лоукостер «Победа» закупит 15 «Боингов» нового поколения

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(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Авиакомпания «Победа» договорилась с Boeing о заказе 15 самолетов нового поколения Boeing-737MAX. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с переговорами.
Собеседник агентства рассказал, что поставка запланирована с осени 2019 года. При этом он не уточнил, состоялось ли подписание твердого контракта между «Победой» и Boeing.
В авиакомпании на разгласили подробности этой сделки, но сообщили, что «рассматривают возможность в будущем пополнить флот новыми самолетами Boeing-737MAX».
Сейчас флот «Победы» состоит из 20 Boeing-737-800 NG. Уже подписаны контракты на поставку 10 таких машин к 2020 году.
Действующая стратегия развития «Победы» была разработана для ее предшественника — авиакомпании «Добролет». Из-за санкций ЕС она прекратила существовать в 2014 году.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «Победа» запускает услугу Fly&Bus, единый билет «самолет+автобус», на рейс Ижевск — Москва через Нижнекамск.
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