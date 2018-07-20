Наиль Магдеев объяснил возврат земель компанией «Домкор» системной ревизионной работой

(Набережные Челны, 20 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев объяснил возврат земель компанией «Домкором» системной работой по проверке законности владения участками.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что холдинг «Домкор» вернул городу земельные участки, из-за которых были возбуждены уголовные дела.
Несколько управленцев строительной компании проходят подозреваемыми по уголовному делу о хищении земельного участка площадью 8 тыс. 334 кв. м, расположенного на Цветочном бульваре Автограда. Выделение участка и заключение договора аренды, по версии следствия, прошло без объявления торгов и должного информирования населения. Впоследствии были возбуждены уголовные дела и по другим земельным участкам.
По словам Магдеева, городу были возвращены шесть участков общей площадью 3, 2 га, стоимость которых составляет 150 млн рублей.
При этом глава Набережных Челнов подчеркнул: «Компания „Домкор“ в добровольном порядке вернула земли. У нас к ней претензий нет. Дела же правоохранительных органов нас не касаются. У них своя работа».
Магдеев также отметил, что системная ревизионная работа на предмет законности владения земельными участками в черте города исполкомом проводится не первый год. И если выявляются какие-то нарушения, то владельцам и арендаторам поступает досудебное предложение вернуть земельные наделы муниципалитету в добровольном порядке. В отдельных случаях руководители компаний идут навстречу и возвращают участки. Так было и в случае с компаниями Алексея Миронова. Бизнесмен вернул 28 участков общей площадью 58 га стоимостью 2 млрд рублей.
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