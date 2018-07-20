Казань вошла в тройку городов для ностальгического туризма по городам ЧМ-2018

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Столица Татарстана заняла третье место в рейтинге городов, куда бы хотели вернуться болельщики чемпионата мира-2018 по футболу, сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru.
Рейтинг составлен по результатам опроса туристов в социальных сетях. Казань набрала 11 процентов голосов туристов. Первое место в предпочтениях болельщиков занял город Сочи (30 процентов). На втором месте – Санкт-Петербург (23 процента). Замыкает топ-5 Москва (девять процентов) и Самара (семь процентов).
Во второй пятерке городов расположились Нижний Новгород, Калининград и Ростов-на-Дону – города набрали по пять процентов голосов; Екатеринбург – четыре процента и Волгоград – два процента.
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